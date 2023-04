Ad Asti uno sportello contro sfruttamento lavoro

(ANSA) - ASTI, 27 APR - Il 2 maggio aprirà ad Asti, presso la sede della Cgil, uno sportello contro lo sfruttamento lavorativo finanziato dal progetto Common Ground - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime.

Lo sportello, aperto il martedì e mercoledì, vuole prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo attraverso interventi di supporto all' inclusione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo. Nel territorio del Sud Est - Province di Asti e Alessandria i partners sono: Piam onlus, ente capofila dell'Ats e l'Associazione Comunità San Benedetto al Porto, in collaborazione con gli Enti di Formazione (Enaip, Casa di Carità e Cnos-Fap), Cia e la Flai-Cgil.

"Crediamo sia l'ideale prosecuzione del progetto Diagrammi.

Grazie a questa rete e all'impiego di diversi mediatori culturali potremo promuovere percorsi di sostegno per sperimentare azioni e modelli finalizzati all'autonomia dei destinatari", annotano il segretario generale Cgil Asti, Luca Quagliotti e il presidente Piam, Alberto Mossino. (ANSA).