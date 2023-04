Tre Giorni per il Giardino, a Masino la biodiversità è star

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Tre giorni per il Giardino, fra i più blasonati appuntamenti florovivaistici italiani in programma dal 28 aprile al primo maggio nel parco del Castello di Masino, quest'anno è dedicato a biodiversità, natura e buone pratiche.

In mostra ci saranno i più qualificati vivaisti italiani e stranieri, che esporranno le migliori collezioni di alberi e arbusti per giardini e terrazzi, piante da frutto e da orto, piante da bacca, aromatiche ed erbe medicinali, frutti antichi, sementi rare, piante da fiore. E ancora piante erbacee e arbustive, acidofile, piante acquatiche, cactacee e succulente, piante alpine e da roccia.

Oltre a proporre il dialogo diretto con i vivaisti, la manifestazione sarà arricchita da incontri con esperti, docenti e scrittori che approfondiranno il tema della perdita della biodiversità a causa della crisi dell'ambiente, e divulgheranno le buone pratiche quotidiane per la sua salvaguardia.

Il Fai, organizzatore dell'iniziativa e proprietario del Castello di Masino, quest'anno intende infatti "promuovere una cultura della natura che si declini in abitudini virtuose, gesti e comportamenti concreti volti alla cura dell'ambiente, già a partire dal verde di casa".

tra i relatori luca mercalli, presidente della società Meteorologica Italiana, che spiegherà i record climatici del 2022 e illustrerà "come cambia il cielo sopra il giardino". E Francesco Ferrini, professore di Arboricoltura, che partendo dal suo ultimo libro 'Alberi e gente nuova per il pianeta', indicherà quali alberi siano i più adatti per fronteggiare il cambiamento climatico. Ma ci saranno anche i progettisti Carlo Contesso e Gheo Clavarino che rifletteranno sul giardino e sul terrazzo contemporanei, e sui modi per coniugare estetica e biodiversità scegliendo le piante e i fiori più adatti alle mutate condizioni climatiche. Tra gli appuntamenti più curiosi, quello con Manuel Buda, fisico teorico e musicista, che proporrà un concerto creando brani unici grazie alle emissioni sonore rilevate da sensori applicati alle foglie di alcune piante.

