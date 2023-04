Sicurezza sul lavoro, campagna dell'azienda torinese Tharsos

(ANSA) - TORINO, 26 APR - L'azienda torinese Tharsos lancia una campagna di comunicazione in occasione della Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro, che ricorre il 28 aprile. È iniziata lunedì 17, con una fase di teaser sulle pagine Instagram, Facebook e Linkedin.

"'Non mi è mai successo niente' è il primo di dieci luoghi comuni - spiega l'azienda - che i tecnici sentono pronunciare ai lavoratori di tutta Italia. All'apparenza un semplice modo di dire, che però comporta un atteggiamento sbagliato e potenzialmente fatale". Così si apre la nostra campagna, che culminerà il 28 aprile, giorno in cui uscirà dai confini dei social e comparirà nelle strade di alcune grandi città italiane: Roma, Firenze, Milano, Torino, Vicenza, attraverso l'uso di camion vela che transiteranno in luoghi strategici per diffondere il nostro messaggio di sensibilizzazione. "Il 28 aprile, prestate più attenzione del solito a ciò che vi accade intorno - aggiunge Tharsos - mentre andate a lavoro, fate acquisti, uscite a bere un caffè. Potremmo esserci noi. Con la speranza che anche negli altri giorni della settimana, l'attenzione ai temi della salute e sicurezza sul lavoro resti alta, per migliorare la prevenzione nel nostro Paese". (ANSA).