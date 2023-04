Prezzi: Unc, pane comune sempre più vicino ai 6 euro

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Prezzo del pane comune sempre più vicino ai 6 euro al chilo in Piemonte, secondo un'indagine condotta dall'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc).

"L'incremento del prezzo dei derivati da lavorazione di farinacei ha conosciuto forti rialzi a partire dal luglio 2021, in concomitanza con lo scattare dell'incremento delle bollette, salendo per tutto il 2022 per via della crisi energetica di quasi due euro al chilo in un solo anno e mezzo. - spiega Polliotto - ora restano sul tema forti perplessità di natura speculativa, stante la diminuzione del costo della materia prima energetica, e il calo del costo del grano sui principali mercati di riferimento mondiali".

Secondo la presidente regionale di Unc, il rialzo del prezzo del pane è "un fenomeno crescente che incide pesantemente sulle abitudini alimentari delle famiglie, già gravate dal caro-vita in generale, oltre a far lavorare in perdita gli operatori del settore. - spiega Polliotto - Nonostante la media nazionale del listino del pane si attesti attorno a un aumento medio diffuso del 15%, sono sempre più numerosi i consumatori che ricorrono a fonti di approvvigionamento alternative quali le offerte di discount e affini, penalizzando i dettaglianti di quartiere ormai sempre più in crisi da prima del Covid". (ANSA).