Oscar Novese e Oltregiogo all'ammiraglio Cavo Dragone

(ANSA) - NOVI LIGURE, 26 APR - L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il maestro Franco Vassallo, Alla Kouchnerova, Claudio Lauretta e monsignor Pierangelo Pietracatella sono i cinque premiati della prima edizione degli 'Oscar del Novese e dell'Oltregiogo'. Organizzato dalla Società storica del Novese (Alessandria), il riconoscimento è dedicato a chi, novese e non, si è particolarmente contraddistinto grazie alle proprie attività. La consegna la sera del 4 maggio al 'Marenco' durante il 'Gran Galà a Teatro... per il teatro'. L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di stato maggiore della Difesa, è nato ad Arquata Scrivia e risiede a Novi. Kouchnerova, nata in Bielorussia, per motivi familiari si trasferisce in Italia per intraprendere la carriera professionale all'Unione italiana autotrasporti; è stata legata a diverse associazioni benefiche.

Claudio Lauretta, novese, è comico e imitatore. Monsignor Pierangelo Pietracatella è prelato uditore del Tribunale della Rota Romana. Vassallo, baritono, è stato acclamanto in tanti dei più importanti teatri del mondo e si esibirà durante lo spettacolo del 4 maggio abbinato alla consegna. L'incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione Teatro Marenco. (ANSA).