Nudi di Fertili Terreni Teatro, finale con One Piano Show

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Si conclude la stagione Nudi di Fertili Terreni Teatro, che propone ancora due spettacoli di cui uno all'aperto, sotto la tettoia del Teatro Bellarte. Si tratta di One Piano Show di Cettina Donato, dove la musicista proporrà brani propri ed esecuzioni classiche, utilizzate anche in film e serie come Chocolat, Ocean's Eleven o La regina degli scacchi.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è atteso il 4 maggio.

L'ultimo appuntamento sarà poi il 6 maggio a San Pietro in Vincoli Zona Teatro, con la prima regionale di Decaneurone, un viaggio comico e sensuale, sorprendente e musicale, per liberarci delle nostre paure più profonde attraverso il teatro.

La musica classica e le colonne sonore del cinema sotto la tettoia del Bellarte Pianista e direttrice d'orchestra, Cettina Donato ha lavorato moltissimo fra Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone, dove continua a essere acclamata per la grande raffinatezza e per la versatilità musicale del suo lavoro. È la prima donna italiana a dirigere orchestre sinfoniche con un repertorio jazz, standard oppure originale. (ANSA).