Il Boselli 'scuola amica dell'Anpi', il 2 maggio la targa

L'istituto Paolo Boselli di Torino, dopo la Tommaseo, diventa 'scuola amica dell'Anpi', l'Associazione nazionale partigiani italiana. L'obiettivo è tenere viva la memoria dell'antifascismo e della lotta all'antisemitismo tra i giovani. Il 2 maggio il presidente provinciale dell'Anpi, Nino Boeti, consegnerà al Boselli la targa da affiggere nella scuola. Il giorno è stato scelto perché permette di ricordare, oltre al 25 aprile italiano, il 2 maggio della Germania, quando fu annunciata la caduta di Berlino e e il generale Heinrich von Vietinghoff firmò la resa incondizionata delle forze della Wehrmacht residue del Nord Italia. Al progetto dell'Anpi ha aderito, prima in Piemonte, la scuola Niccolò Tommaseo di Torino.

Alla cerimonia parteciperanno, oltre alla dirigente scolastica del Boselli, Adriana Ciaravella e a Boeti, la scrittrice Bruna Bertolo, il presidente e il vicepresidente dell'Anpi sezione di Grugliasco Fulvio Grandinetti e Stefano Mattone, i docenti Paola Gagnor e Marcello Pellegrino, i ragazzi e le ragazze che hanno iniziato il percorso di avvicinamento e di sensibilizzazione alla cultura della Costituzione italiana antifascista e di lotta alla discriminazione di ogni genere. Due classi, la 5N e la 2L del corso socio sanitario, diventano "staffette della memoria" per portare avanti "i ricordi dei molti testimoni che non ci sono più e dei pochi rimasti che non hanno più la forza di testimoniare".

"Vogliamo proporre percorsi di educazione civica e partecipazione attiva ai nostri ragazzi e ragazze" raccontano Paola Gagnor e Marcello Pellegrino, docenti dell'Istituto.

