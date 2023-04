A Beinasco progetti solidali per le famiglie disagiate

(ANSA) - TORINO, 26 APR - A due anni dall'avvio del primo emporio solidale per la distribuzione degli indumenti alle famiglie più disagiate, venerdì 28 aprile a Beinasco (Torino) saranno inaugurati due nuovi punti di consegna di prodotti alimentari e per la casa. La parrocchia è la stessa, la chiesa Sant'Anna di Borgaretto. "Questi empori sono a disposizione delle persone svantaggiate due giorni a settimana in entrambe le sedi, e danno la possibilità di fare acquisti mediante una tessera a punti, scegliendo i prodotti in un ambiente confortevole e non giudicante" spiega il parroco don Gigi Coello.

A Borgaretto e Beinasco sono inoltre attivi due progetti educativi, orientati al sostegno gratuito per l'apprendimento scolastico dei ragazzi delle scuole dell'obbligo. "Grazie a una convenzione triennale con l'Istituto Majorana di Torino, nell'ambito del programma Alternanza Scuola Lavoro - spiega Ausilia Bio, referente Caritas di Beinasco - gli studenti del IV anno affiancano i ragazzi più giovani in diverse materie, quali matematica, italiano e inglese. I risultati sono sorprendenti, perché anche i più vivaci sono coinvolti efficacemente nella relazione di studio con i ragazzi più grandi".

All'evento interverranno, tra gli altri, il direttore della Caritas diocesana Pierluigi Dovis, il presidente del Banco Alimentare piemontese Sergio Collarino, il direttore dell'Ipercoop Roberto Patrucco, il sindaco di Beinasco Daniel Cannati. Sono oltre 500 gli utenti che beneficiano di questa operazione, grazie alla capacità organizzativa del volontariato che ha saputo intercettare aziende, scuole, pubblica amministrazione e associazioni. Tra i fornitori dei prodotti le aziende Lidl e Coop, il Banco Alimentare e le parrocchie.

(ANSA).