5G, OpNet ha sperimentato la Jazz Jam Session tecnologica

(ANSA) - TORINO, 26 APR - L'improvvisazione jazz che si è tenuta alle Ogr di Torino, nell'ambito del Torino Jazz Festival, è stata realizzata grazie alla tecnologia del 5G Private Network della società OpNet. La performance torinese, che ha unito musica, danza e pittura, rientra nel progetto, della durata di un anno, "5G Audiovisual Broadcast Broadband Network" in cui OpNet è partner tecnologico di Ray Way per la connettività wireless e le private 5G, in collaborazione con Nokia, nell'ambito del consorzio di partner di cui Rai Way stessa è capofila essendosi aggiudicata, a luglio 2022, il bando di gara del Ministero dello Sviluppo Economico.

La tappa torinese è stata la seconda dopo il via alla sperimentazione il 17 marzo a Palermo. "Ci proponiamo come abilitatori delle potenzialità della tecnologia 5G - spiega Stefano Zacutti, chief revenue & strategies officer di OpNet - che nel caso del progetto 5G Audiovisivo ha trovato applicazione in ambito Entertainment, con la consapevolezza che i suoi ambiti d'uso sono già oggi molteplici e stimolati da una domanda in crescita".

Fondata dall'imprenditore Davide Rota nel 2001, la società ha operato nel mercato delle telecomunicazioni come LInkem fino al settembre 2022 per cambiare ragione sociale in OpNet. (ANSA).