Musei torinesi a gonfie vele, nuovo boom di visitatori

(ANSA) - TORINO, 25 APR - Anche nel ponte del 25 aprile si confermano gli ottimi dati di presenze nei musei torinesi.

L'EGIZIO ha accolto in cinque giorni 25.352 visitatori e aggiorna il suo bilancio del mese di aprile a 112.113 mentre sono quasi sold out le prenotazioni per il prossimo ponte del 1° maggio: 13.300 persone in tre giorni, dal 29 aprile al 1° maggio.

Nel complesso della VENARIA REALE i visitatori nel ponte sono stati 26.165, alla Reggia, ai Giardini, al Castello della Mandria. La Venaria Reale. Non essendo gestita dal ministero, non c'era alcun giorno di gratuità e la giornata di maggior afflusso è stata lunedì con 8.200 turisti.

"Una nuova ondata di turisti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero ha piacevolmente invaso gli spazi della Reggia e dei suoi Giardini, animati a loro volta da numerosi eventi ed iniziative- commentano il Presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude Michele Briamonte e il direttore Guido Curto - Anche in questa occasione la Venaria ha dimostrato di essere finalmente tornata a quei livelli di attrazione che le competono".

Nel ponte del 25 aprile al MAUTO - Museo Nazionale dell'Automobile i visitatori sono stati 10.600 fra i quali molti stranieri, provenienti in prevalenza da Belgio, Olanda, Germania, Svizzera, Francia.

Al MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA sfiorate le 20.000 presenze tra venerdì 21 e martedì 25 aprile. Da diversi giorni non era più possibile acquistare un biglietto online, esaurite anche tutte le visite guidate programmate.

"Il museo ha raggiunto la sua capienza massima disponibile, di più non potevano entrarne, e nei giorni di maggior affluenza l'orario di apertura è stato prolungato fino alle 21", sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema.

Nei luoghi di TORINO MUSEI oltre 13mila presenze tra GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, MAO Museo d'Arte Orientale e Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica.

Il giorno di maggior affluenza è stato martedì 25 aprile, con 6.355 presenze. (ANSA).