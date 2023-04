Mattarella, la Resistenza fu la rivolta morale dei patrioti

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "La Resistenza fu anzitutto rivolta morale di patrioti contro il fascismo per il riscatto nazionale.

Un moto di popolo che coinvolse la vecchia generazione degli antifascisti". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario della Liberazione.

"Se volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità: andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. È Piero Calamandrei che rivolge queste parole a un gruppo di giovani studenti alla Società Umanitaria, a Milano, nel 1955", dice ancora Mattarella. (ANSA).