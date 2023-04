Coppa Italia: Allegri, vogliamo la prima finale dell'anno

(ANSA) - TORINO, 25 APR - "E' sempre Inter-Juve, una bellissima partita e una semifinale di ritorno: ci si gioca la finale, dovrà essere una bella serata di calcio e sport": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta il derby d'Italia della Coppa tricolore.

"Faremo il possibile per andare in finale - aggiunge l'allenatore - e pensiamo a fare un passo alla volta: gli obiettivi sono le due finali, in coppa Italia e in Europa League, oltre a quello minimo di finire tra le prime quattro anche se il secondo posto ci garantirebbe l'accesso alla Supercoppa dell'anno prossimo". (ANSA).