25 Aprile: in bici e a piedi sulle strade delle staffette

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 APR - Anniversario del 25 Aprile in bicicletta nel Tortonese (Alessandria). Il sindaco di Castelnuovo Scrivia Gianni Tagliani, con alcuni compaesani, ha percorso i luoghi della Liberazione raggiungendo anche le vicine Viguzzolo e Pontecurone, come fecero le staffette partigiane.

A piedi, invece, in Alta Val Borbera, da Rocchetta Ligure fino alla località Rovello sul 'Cammino della Libertà'. In queste zone il comandante Pinan Cichero sostenne da solo un attacco dei nazifascisti per coprire la fuga dei compagni.

Sempre in provincia di Alessandria, ad Acqui Terme alla manifestazione per il 25 aprile, oltre ad amministratori pubblici e studenti, hanno partecipato anche nunerosi turisti.

Comune e Anpi hanno organizzata una 'via crucis laica': nelle varie tappe sono stati letti alcuni articoli della Costituzione e a gruppi sono stati raggiunti i luoghi dove partigiani e deportati furono uccisi o rapiti. L'orazione ufficiale è stata tenuta da Alessandro Pollio Salimbeni, vicepresidente nazionale Anpi che ha ricordato le guerre in corso. Rimarcata dal sindaco Danilo Rapetti "la necessità di trasmettere alle nuove generazioni l'importanza dei sacrifici di chi ha lottato per la libertà" (ANSA).