Tentano furto in banca con la fiamma ossidrica nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Praticato un buco con la fiamma ossidrica in una delle porte di accesso, hanno cercato di rubare in una filiale della Banca Sella di Beinasco, nel Torinese. Se ne sono andati però senza niente, probabilmente a causa dell'attivazione dell'allarme, che ha fatto partire dei fumogeni all'interno. A tentare il colpo sarebbero stati stati in tre, a volto coperto, intorno alle 4. Sull'accaduto indagano i carabinieri. (ANSA).