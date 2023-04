Prima Giornata ristorazione a Torino, aderiscono in 150

(ANSA) - TORINO, 24 APR - I ristoratori torinesi hanno aderito in circa 150 alla chiamata della prima Giornata della Ristorazione promossa per il 28 aprile da Fipe-Confcommercio in tutta Italia, con l'intento di valorizzare la cultura della ristorazione e della gastronomia e per celebrare i temi dell'ospitalità e della condivisione. I ristoratori sono chiamati a preparare per quel giorno un piatto a base di pane, alimento designato come leit motiv di questa prima edizione, quale simbolo della ritrovata convivialità dopo il periodo pandemico.

A Torino e provincia l'iniziativa è portata avanti da Epat Ascom. "I difficili anni pandemia - commenta la presidente dell'Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa - ci hanno fatto riscoprire il valore della convivialità e la Giornata della Ristorazione vuole sottolineare il ruolo fondamentale dei ristoratori nel sapere riunire intorno a un tavolo gli ospiti offrendo competenza, maestria, impegno e passione".

"Siamo felici di avere una giornata a noi dedicata - dichiara il presidente dei ristoratori di Epat Ascom, Maurizio Zito -. È un riconoscimento che apprezziamo molto. Anche quando siamo circondati dai problemi, e non sono pochi, nelle nostre cucine diamo sempre il massimo e la più grande soddisfazione è vedere il sorriso sul volto dei clienti di fronte ai nostri piatti.

Oggi ripartiamo dal pane, il più simbolico degli alimenti e anche il più versatile, che tutti potranno gustare nelle sue mille interpretazioni".

Tra le interpretazioni del tema del pane Epat Ascom scelgono di arricchirlo abbinandolo alle zuppe, quale piatto tradizionale del territorio. (ANSA).