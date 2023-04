Il gianduiotto Pernigotti cambia look, la carta è color rame

Il gianduiotto Pernigotti cambia look. E' questa una delle principali novità annunciate dall'azienda di Novi Ligure in occasione di Ism, la maggiore fiera mondiale sul settore dei dolciumi e degli snack, che ha aperto ieri a Colonia in Germania. Durante la manifestazione, Pernigotti ha anche svelato il nuovo marchio, che è stato rinnovato "per renderlo più essenziale e moderno". Dopo oltre un secolo abbandona lo storico incarto metallizzato dorato per adottarne uno nuovo color rame. Le nuove confezioni di gianduiotti arriveranno in ottobre in tutti i punti vendita.

"Con queste novità parte il piano di rilancio di Pernigotti , che prevede un'importante attività per il riposizionamento in Italia di questa marca storica, ma anche un forte impegno per conquistare i mercati internazionali, che sono molto interessati alla nostra produzione", ha dichiarato Luigi Leonetti, direttore Commerciale di Pernigotti e Walcor, aziende dolciarie controllate dal gruppo JP Morgan. "Nell'ambito di questo piano di rilancio, abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di rinnovare anche il look e la ricetta di un prodotto così iconico come il Gianduiotto, restando però assolutamente fedeli alla tradizione ultrasecolare di questo cioccolatino famoso in tutto il mondo".