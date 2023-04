Montagne e autori del Piemonte al Trento Film Festival

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Ancora una volta il Piemonte è protagonista al Trento Film Festival in programma dal 28 aprile al 7 maggio, offrendo approfondimenti su temi cruciali per il destino delle Alpi, uno fra tutti, la difficile situazione dei cambiamenti climatici.

A cominciare dal documentario 'Karma Clima' di Michele Piazza che racconta, un anno dopo, l'innovativo progetto discografico dei Marlene Kuntz, registrato in tre residenze diverse fra ottobre e novembre 2021, con lo scopo di riqualificare i territori del cuneese di Ostana, Piozzo e la Borgata Paraloup di Rittana e sensibilizzare sul cambiamento climatico e i suoi tragici risvolti. Il film sarà proiettato in anteprima mondiale per la sezione 'Proiezioni speciali' il 30 aprile.

Di crisi climatica si parlerà sempre il 30 aprile all'auditorium Santa Chiara, durante l'evento 'Arrampicarsi all'inferno' con il climatologo torinese Luca Mercalli in dialogo con alpinisti di grande esperienza con uno sguardo al passato glaciale delle Alpi. Il 2 maggio si parlerà di uguaglianza di genere in montagna e sulla percezione della donna alpinista negli ultimi decenni al convegno 'Alpiniste, genitorialità e rischio' con la giornalista piemontese Linda Cottino.

Parlano di famiglia, infine, il film d'animazione 'Manodopera' del regista Alain Ughetto, un affresco intorno ad un villaggio ai piedi del Monviso, e 'Innesti', di Sandro Bozzolo, storia di un ex casellante autostradale e del suo amore per le foreste.

Analizza poi lo spopolamento e il turismo di massa in montagna il ciclo d'incontri 'Un'ora per acclimatarsi' con il presidente generale del Cai Antonio Montani, originario di Verbania.

