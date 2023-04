Mole Urbana, ultimi preparativi prima del lancio commerciale

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Mole Urbana, il quadriciclo elettrico disegnato da Umberto Palermo, si prepara al lancio commerciale previsto per l'estate, quando verranno svelati i prezzi definitivi e i dati tecnici. Nell'attesa abbiamo dato un'occhiata alle ultime evoluzioni della microcar, prima che vada in produzione.





Per la prima volta è stato possibile vedere la Sport Gt, che ricorda la prima Smart, e osservare le differenze rispetto alla Small, capostipite di Mole Urbana. "La Small - fa notare Umberto Palermo - aveva un'ergonomia adatta all'utilizzo panoramico con seduta alta e visibilità ampia, mentre la versione Sport Gt ha un'impostazione più sportiva e corsaiola. Le dimensioni sono notevolmente diminuite per facilitare gli spostamenti nelle città e soprattutto il parcheggio: pur rimpicciolendosi il quadriciclo, però, non ha perso abitabilità, caratteristica della prima versione apprezzata nel settore. Tutta la gamma è larga 1.300 millimetri con lunghezze tra 2.600 e 3.200 millimetri per la quattro posti". Sempre Palermo spiega che "non è cambiato l'attenzione alla sicurezza: sulla Sport Gt si tocca con mano un roll-bar con un diametro da 50 millimetri, quasi a simulare una struttura protettiva da rally".

Mole Urbana viene prodotta nel nuovo stabilimento ex Blutec di Orbassano, alle porte di Torino, appena acquisito dall'Up srl, la società di Umberto Palermo. Nella fabbrica si sta lavorando per adeguare le linee di montaggio alla nuova produzione ormai imminente. Il lancio commerciale è previsto per il 16 giugno al Mimo, nel circuito di Monza. (ANSA).