Giornata Terra: in 25.000 a Torino per il primo Earth Day

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Hanno partecipato oltre 25.000 persone al primo Earth Day celebrato in città organizzato ai Giardini Reali e alla Cavallerizza Reale di Torino da AWorld e Club Silencio con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Un pubblico trasversale che ha unito tutte le generazioni, a dimostrazione di come il tema della salvaguardia del Pianeta sia sentito proprio da tutti. Oltre 60 tra attività e laboratori per tutte le età e 20 talk hanno dato vita a un confronto su Sostenibilità e Agenda 2030. Tra gli appuntamenti più attesi il concerto serale con la partecipazione di dieci artisti tra cui Elisa, Marlene Kuntz, Saturnino ed Ensi.

Numerose anche le presenze istituzionali come quelle del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dell'assessora Chiara Foglietta e del segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo Alberto Anfossi, riunitisi insieme alla cantante Elisa per piantare il primo degli 11.000 alberi che verranno messi a dimora in undici regioni italiane grazie alla campagna Forestiamo insieme l'Italia di Conad. La cantante ha lanciato un appello al Ministro affinché vengano semplificate le procedure e rese più semplici le operazioni le piantagione in tutta Italia.

Il Ministro ha ribadito l'impegno presente nel Pnrr per la messa a dimora di 6 milioni di alberi. (ANSA).