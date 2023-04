Distacco di neve sul Monviso, soccorso alpino verifica

(ANSA) - CRISSOLO, 24 APR - Il soccorso alpino del Piemonte è al lavoro questa mattina sul massiccio del Monviso, in provincia di Cuneo, per un distacco di neve in alta quota. I soccorritori, con l'ausilio dell'elisoccorso del 118, stanno verificando se ci sono alpinisti coinvolti nell'incidente e innanzitutto cercano di capire l'entità del distacco. (ANSA).