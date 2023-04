25 aprile, in oltre duemila in fiaccolata a Torino

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Oltre duemila persone si sono ritrovate a Torino, in piazza Arbarello, per la tradizionale fiaccolata per il 78/o anniversario della Liberazione. In testa il sindaco, Stefano Lo Russo, parlamentari Pd come Andrea De Giorgis, Anna Rossomando e Mauro Laus, in rappresentanza della Regione l'assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano, Daniele Valle, vicepresidente consiglio regionale e presidente comitato Resistenza e Costituzione, vicepresidente del Comitato dei diritti umani e civili, Gianpiero Leo, il presidente dell'Anpi regionale, Nino Boeti e l'assessora comunale alla Transizione ecologica, Chiara Foglietta.

Ad aprire il corteo, che si dirige verso piazza Castello, c'è la banda musicale del corpo della polizia municipale di Torino.

Alla partenza alcuni attivisti dell'associazione radicale Adelaide Aglietta si sono intrufolati nel corteo con bandiere ucraine e striscioni a sostegno della lotta delle donne iraniane, suscitando una breve discussione con alcuni membri di sindacati, dei partiti e dell'Anpi. Lungo il corteo e all'arrivo in piazza Castello molte foto da parte dei passanti, alcuni dei quali si sono aggregati al corteo. (ANSA).