Pannelli geologici nelle vigne del Monferrato Casalese

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 23 APR - Si occupa di caratterizzazione geologica dei vigneti del Monferrato casalese il progetto scientifico promosso dal Consorzio di tutela vini e realizzato dal geologo e sedimentologo Alfredo Frixa, con contributo della Fondazione CR Alessandria. E' la continuità della precedente mappatura, curata dal cartografo e divulgatore Alessandro Masnaghetti. Censiti 33 territori municipali afferenti alle denominazioni tutelate. Prelevati i campioni del suolo dei diversi vigneti che insistono in questi comuni, Frixa ha provveduto all'analisi e trascrizione per formazione geologica, età, profondità del mare, bacino, posizione, litologia, ambienti marini del passato e granulometria della sabbia, con l'aggiunta d'immagini al microscopio.

Tra le unità geologiche prevalenti, documentate le Formazioni di Cardona, Antognola e Sant'Agata Fossili; la Pietra da Cantoni; le Areniti di Tonengo. Il tutto è pronto per andare in stampa e produrre i primi 25 maxi pannelli informativi-documentali, da esporre nei punti di maggior visibilità e passaggio delle vigne e alle porte delle cantine.

Un QrCode rimanda ai diversi siti aziendali, con informazioni anche in inglese. Entro fine anno il progetto andrà a coprirne altri 25 e, così via, fino soddisfare l'ottantina di soci del Consorzio. (ANSA).