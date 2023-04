Lovers Film Festival, vince il dramma poetico Le Paradis

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Premi assegnati al 38/o Lovers Film Festival di Torino, il più antico festival sui temi Lgbtqi+ d'Europa e terzo nel mondo, con direttrice Vladimir Luxuria. Per la sezione internazionale lungometraggi, All the Lovers, vincitore è "Le Paradis" di Zeno Graton (Belgio/Francia, 2023, 83'), "un dramma autentico ed emozionante che con grande intensità poetica ci trasporta nelle vite di due ragazzi, in bilico tra libertà e desiderio" secondo la giuria. Lo stesso film ha vinto anche il premio Torino Pride, perché "descrive in un contesto di isolamento e solitudine le difficoltà di due giovani di essere se stessi, ma anche la forza di provarci fino a costruire, in sostituzione di una famiglia assente, nuovi legami scelti".

Il concorso internazionale documentari, Real Lovers è stato vinto da "Labor" di Tove Pils (Svezia, 2023, 95') "per la materialità pittorica delle immagini, sapientemente usata per costruire o ricostruire le complesse e mutevoli identità dei personaggi nel corso degli anni". La sezione corti ha decretato la vittoria di "Nono piano a destra" di Andrea Romano (Francia, 2022, 16') "per il modo in cui si raccontano il pregiudizio e l'accoglienza grazie a un dialogo inaspettato e originale con il pubblico". Menzione speciale a "Nuit Blonde" di Gabrielle Demers (Canada, 2022, 15') "per la apacità di toccare i temi dell'accettazione dell'altro e del sé, un racconto di autodeterminazione che si concretizza attraverso il contatto umano". Il premio Giò Stajano, alla memoria di una delle figure più importanti della cultura Lgbtqi+ italiana, è andato a "Soft" di Joseph Amenta (Canada, 2022, 87') "per avere raccontato con rara maestria le complesse realtà Queer degli adolescenti Julien, Tony e Otis che si fondono e si abbracciano, aiutandosi a vicenda nel crescere per costruire un mondo soft, migliore e più accogliente". Premio Young Lovers - Matthew Shepard a Arrete avec tes mensoges" di Olivier Peyron (Fracia, 2022, 98'). Il premio Riflessi nel buio al film realizzato in un Paese dove la condizione omosessuale è un pericolo e un rischio a volte per la vita è stato assegnato al film iraniano "It's a gray, gray world" di Mohsen Pourmohseni Shakib (Iran, 2022, 6'). (ANSA).