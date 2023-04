Toro: Juric soddisfatto, abbiamo sofferto poco con la Lazio

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "La vittoria di oggi? Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una grande partita, soffrendo veramente poco. La Lazio è una grande squadra ma nostra vittoria è super meritata". E' quanto detto a Dazn da Ivan Juric, tecnico del Torino, dopo il successo all'Olimpico.

Il mister poi spende belle parole per Radonjic ("Ha fatto un percorso umano fantastico, da ragazzo poco affidabile a persona molto seria") e per Ilic, il match winner: "Tutta la squadra ha fatto grande partita, a noi ci è mancato per sei mesi un centrocampista mancino, ora c'è lui che ha grande potenziale e può crescere ancora tanto. La squadra ha abbastanza dominato, è stata matura. Con questi ragazzi abbiamo grande voglia di cescere nel gioco, si stanno divertendo molto", conclude Juric.

