Giornata Terra: Pichetto e Elisa piantano ippocastano a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Un nuovo ippocastano è stato piantato oggi nel cuore dei Giardini Reali di Torino in occasione dell'Earth Day. A prendere la pala in mano per primi sono stati il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, il sindaco Stefano Lorusso, la cantante Elisa e il segretario generale della Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi.

"Questo è uno dei 6 milioni di alberi che ci siamo impegnati a piantare nelle città metropolitane entro il 2024 grazie alle risorse del Pnrr - ha detto il ministro - ognuno deve fare la sua parte per poter garantire alle generazioni future la salvaguardia di questo nostro bellissimo pianeta. I giovani per fortuna hanno sensibilità molto più forti di noi su questa materia e manifestazioni come queste sono fondamentali per diffondere una cultura rispettosa della natura, dell'ambiente tutto, dall'aria all'acqua, alla terra, gli alberi, gli animali".

Molti i ragazzi e le famiglie che si sono messe in coda per fare foto e selfie con il ministro e con Elisa subito dopo le operazioni di piantumazione. (ANSA).