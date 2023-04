Giornata Terra: da Napoleone a Pellizza su mezzi elettrici

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 APR - Giornata Mondiale della Terra festeggiata, ad Alessandria, all'insegna dell'ecologia con un tragitto eco-sostenibile 'Da Museo a Museo'. Un pulmino elettrico e una Tesla logata sono partiti da Marengo - sede della storica vittoria di Napoleone nel 1800 - verso quello di Pellizza da Volpedo, paese del pittore Giuseppe che realizzò il 'Quarto Stato'. "L'importanza della sostenibilità ambientale e una mobilità a emissione zero -spiegano gli organizzatori -si unisce alla valorizzione territoriale e culturale per una relazione identitaria tra le comunità della nostra provincia.

Marengo, luogo storico di richiamo internazionale, diventa anche un simbolo per il pensiero green". (ANSA).