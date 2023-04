Giornata della Terra: 20 scatti di grandi incendi in Bolivia

(ANSA) - TORINO, 22 APR - I grandi incendi della regione di Chiquitania, in Bolivia, sono nei volti ritratti dal fotografo Max Hingel, in mostra a Off Topic a Torino dal 25 al 28 aprile, con un'anteprima oggi, ai Giardini Reali di piazza Castello, alla Fontana delle Nereidi e dei Tritoni, in occasione della Giornata della Terra. L'esposizione, dal titolo "Playing with Wildfire" nasce dal progetto omonimo di ricerca, che trae le proprie metodologie e tecniche dalla tradizione del Forum Theatre, affondando quindi le proprie radici nel "Teatro degli oppressi" del drammaturgo brasiliano Augusto Boal, per generare dialoghi di comunità in risposta ai più complessi conflitti culturali, politici e ambientali scatenati dagli incendi nella regione boliviana della Chiquitania, la sede di una delle più grandi foreste secche del mondo e immensamente vulnerabile agli incendi estremi. Propone quindi in occasione dell'Earth Day.

Queste immagini raccontano storie di sopravvivenza e resilienza - di persone e comunità che sopportano e superano circostanze difficili e precarie, intensificate da ricorrenti crisi socio-ecologiche.

Tra l'altro è in calendario per venerdì 28 aprile anche un talk, preceduto dalla proiezione del documentario 'Cenizas', che dalle 18 racconta il più ampio progetto di ricerca finanziato dall'Arts and Humanities Research Council e sponsorizzato dall'Università di Glasgow e dall'Università di Newcastle, insieme alla docente Lorenza Fontana, responsabile del progetto e il fotografo Max Hingel. (ANSA).