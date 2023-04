Dl migranti: ad Asti protesta, "le frontiere uccidono"

(ANSA) - ASTI, 22 APR - Anche ad Asti questa mattina, sotto il palazzo della Prefettura, si è svolta la manifestazione per dire no al "Decreto Cutro". La manifestazione è stata promossa ad Asti da Piam, Arci, Acli, Rete Welcoming, Cgil, Migrantes, A Sinistra Aps - Casa del Popolo, Uniti si può, Find the Cure, Libera.

"Le frontiere uccidono - spiegano i manifestanti - e la disumanità non può essere legge". (ANSA).