Ciclismo: Piemonte e Liguria celebrano Costante Girardengo

(ANSA) - NOVI LIGURE, 22 APR - Novi Ligure (Alessandria) e Varazze (Savona) sono unite nel nome di Costante Girardengo. Il Museo dei Campionissimi della città piemontese e l'associazione Nuova unione velocipedistica italiana (fondata in Liguria nel 2016) dedicano infatti il fine settimana a 'Il Gira come non l'avete mai visto'. A cento anni da quel 1923 che lo vide trionfare alla Milano-Sanremo, Milano-Torino, Giro d'Italia e Giri di Veneto, Toscana e della provincia di Torino, consacrandolo primo Campionissimo delle due ruote. Solo oggi, a Novi, dentro e fuori il Museo in mostra modelli di bici da lui utilizzate, maglie originali e riprodotte, premi vinti mai esposti prima. Omaggio anche alla tomba nella vicina Cassano Spinola, raggiunta su mezzi e in divise d'epoca. Proiettati rare immagini e del film 'Sansone e la ladra di atleti', dove tra gli attori si vede un giovane Girardendo, già mito sportivo.

Intervento, poi, del giornalista e scrittore Claudio Gregori anche su Guerra e Binda. Ospiti d'onore Imerio Massignan, ciclista scalatore, e Marino Vigna, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 nell'inseguimento a squadre. Domani, invece, pedalata su mezzi anni '20 sulle strade di allenamento del Campionissimo. (ANSA).