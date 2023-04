Volontariato aziendale Enel, raccolti rifiuti al Parco Dora

(ANSA) - TORINO, 21 APR - È stato recuperato in poche ore un numero consistente di rifiuti grazie all'iniziativa di volontariato aziendale di Enel, in collaborazione con Legambiente, che si è svolta presso Parco Dora di Torino.

L'attività denominata Park Litter rientra nel più ampio programma di volontariato Enel che nel 2023 coinvolgerà più di mille colleghi e si svolge in sinergia con associazioni del Terzo Settore: prevede infatti collaborazioni consolidate, come quella con Legambiente, ma anche progetti insieme a nuove realtà che fanno parte dell'ecosistema di Enel Cuore, la Onlus del Gruppo.

Cinquanta colleghi Enel, delle sedi aziendali piemontesi, si sono dati appuntamento e, armati di guanti, rastrelli e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, hanno ripulito un'ampia zona del Parco Dora. In poche ore è stata recuperata una grande quantità di rifiuti, tra cui oltre 1200 mozziconi di sigarette, bottigliette di plastica, vetro e molto altro ancora: tutti materiali con elevati tempi di degradazione nell'ambiente.

In linea con l'obiettivo (Sdg, sustainable development goal) 11 e 15 dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite, per garantire città e comunità sostenibili e salvaguardia urbana e ambientale, Enel ha avviato, insieme a Legambiente, il progetto di pulizia di parchi cittadini e spiagge (Park Litter e Beach Litter). Il progetto, che coinvolgerà circa 400 volontari Enel, si propone di monitorare lo stato di salute di litorali, spiagge (anche di bacini lacustri), argini dei fiumi, parchi e aree verdi urbane, censendo la quantità e la tipologia di rifiuti che si trovano nelle aree pubbliche. (ANSA).