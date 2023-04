Torino Digital Days dedicati alle Intelligenze sostenibili

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Avrà come tema 'Intelligenze Sostenibili', la prossima edizione di Torino Digital Days 2023 dal 9 al 14 maggio. In tutto 130 eventi in più di 20 location e oltre 5.000 partecipanti attesi. Il Festival del digitale, giunto alla sua quarta edizione, realizzato con il contributo della Regione Piemonte e il supporto della Camera di Commercio di Torino e di Punto Impresa Digitale, ha l'obiettivo di affrontare il tema del rapporto tra quotidianità ed innovazione digitale. A dialogare con il pubblico saranno affermate tech company, agenzie, startup e personalità di spicco del settore. "Il tema portante di quest'anno - spiega Federica Toso, presidente e co-fondatrice Associazione Digital Days - è finalizzato a stimolare una riflessione condivisa sul futuro che ci attende rispetto alla convivenza fra esseri umani ed intelligenze artificiali, un argomento che ha già iniziato a stravolgere le vite delle persone con le sue impressionanti applicazioni".

Dal 2019 Digital Days, l'Associazione culturale che organizza il Festival, nata dalla collaborazione tra le digital company torinesi Tandù e Bonobo - si propone di fare rete e networking intorno ai temi del digitale, connettendo le realtà del territorio fra di loro e ponendole in dialogo con la collettività. Il festival è spalmato in 25 location tra le quali Talent Garden, Combo, Copernico, Toolbox, Edit, Porto Urbano.

Molteplici gli argomenti che verranno affrontati, dal metaverso agli Nft, passando per blockchain, machine learning, chat bot e, ovviamente, intelligenze artificiali e il cosiddetto web3, l'ultima frontiera di sviluppo dell'universo internet.

"Il futuro è un luogo che dobbiamo costruire insieme - commenta Federica Toso, Presidente e co-fondatrice Associazione Digital Days - e i Torino Digital Days sono un'occasione per esplorare le strade che possiamo percorrere per renderlo sostenibile e più inclusivo utilizzando la tecnologia come driver. (ANSA).