Teatro: Leonardo secondo Monna Lisa in chiave musical

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Leonardo visto e raccontato dalla Monna Lisa. E' quanto propone il musical 'Da Vinci by Lisa -A romantic rock musical' il 3 e il 4 maggio al Teatro Don Bosco di Rivoli (Torino) per la regia di Fulvio Crivello, musiche di Paolo Barillari, liriche di Paolo Barillari e Fulvio Crivello.

Un modo di raccontare Leonardo inedito, secondo la sensibilità femminile di Monna Lisa che conduce lo spettatore a scoprire l'uomo dietro la leggenda.

È il 1502. Nel laboratorio di Leonardo scarseggiano i denari. Unica via di salvezza pare essere la commissione per l'affresco di una parete del Palazzo della Signoria e il ritratto di una dama nel suo settimo anno di matrimonio. Il racconto avviene in prima persona dalla dama raffigurata nel ritratto e ripercorre i quattro travagliati anni occorsi per terminare il quadro: la sua relazione con Leonardo, l'incontro con l'allievo prediletto Jacopo detto Il Salaì e l'enigmatico rapporto di quest'ultimo con il Maestro, mentre si snoda la storia d'amore tra Giovanni, allievo di Da Vinci, e Diletta, la giovane ancella di Lisa. Il tutto condito dalla vita artistica della Firenze che ruotava attorno alla bottega del Maestro, fulcro di invenzioni, di novità, ma anche di continui tormenti artistici.

"Un racconto delicato, quasi sussurrato, che fa da contraltare all'energia della tessitura musicale pop rock e alla forza con la quale sono disegnati i personaggi", spiega il regista Fulvio Crivello. A dar voce alla Gioconda, è la brava Chiara Canzian, voce giovane a Sanremo nel 2009 e da allora attrice in diversi spettacoli. Leonardo è interpretato dal poliedrico Sergio Moses, già Mosè nel kolossal 'I dieci comandamenti' e finalista a Sanremo giovani nel 2001. (ANSA).