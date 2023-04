Sul podio un Patek da 95.000 euro all'asta di orologi Bolaffi

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Si è chiusa con un risultato totale di 1,1 milioni (inclusi diritti), e oltre l'85% venduti l'asta di orologi organizzata da Aste Bolaffi a Torino. Con i numerosi collezionisti presenti in sala hanno gareggiato oltre 500 partecipanti collegati online sul sito di Aste Bolaffi da tutto il mondo che, con le loro offerte, hanno fatto lievitare le stime dei lotti più ambiti.

Sul podio dei top lot ci sono il prestigioso Patek Philippe Aquanaut, aggiudicato a 95mila euro e due Rolex Cosmograph Daytona 'Big Red', venduti rispettivamente a 65.000 euro e a 61.300 euro. Tra gli orologi da tasca spicca il risultato del Patek Philippe scheletrato in oro e diamanti, aggiudicato a 57.500 euro. Da segnalare inoltre le ottime performance del Tudor Submariner 'coroncione' del 1959 salito fino a 37.500 euro da una base di soli tremila e dell'orologio in platino A. Lange & Sôhne Saxonia venduto a 22.500 euro da una base di 7mila.

(ANSA).