Smat, nasce Claudia, l'avatar per risolvere problemi

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Smat ha attivato, sul suo sito, un nuovo canale di assistenza per gli Utenti che utilizza l'Intelligenza Artificiale, l'avatar Claudia, in grado di comunicare in 9 lingue e nel linguaggio dei segni, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Al momento è fruibile in italiano e lo sarà a breve in inglese.

L'avatar, realizzato in collaborazione con una spin-off dell'Università di Siena, è a disposizione degli Utenti del servizio idrico integrato dell'area metropolitana torinese per supportarli nella navigazione del sito, per indirizzarli nel trovare il giusto referente all'interno degli uffici, agevolare la ricerca di informazioni utili, fissare appuntamenti e fornire supporto per la compilazione di moduli e richieste.

L'assistente virtuale è in grado di rispondere, ad esempio, a domande relative a bollette, pagamenti, alla richiesta di nuovi allacciamenti, alle volture, all'accesso agli sportelli fisici e a quello on line, alla qualità dell'acqua e al risparmio idrico.

Un'assistente virtuale evoluta in grado di considerare sia gli aspetti verbali sia quelli non verbali della comunicazione, come suoni e gesti, di conversare in modo autonomo". "Un nuovo canale - aggiunge il presidente di Smat , Paolo Romano - per facilitare il rapporto dei cittadini e renderlo più efficiente, disponibile anche quando gli sportelli sono chiusi, pensato per facilitare il disbrigo delle pratiche, segnalare criticità, comunicare soluzioni per rispondere agli effetti delle variazioni climatiche". "Un canale che cerca di trovare la risposta ai problemi nel minor tempo possibile sfruttando le potenzialità della messaggistica", aggiunge l'Ad di Smat, Armando Quazzo.

(ANSA).