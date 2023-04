Possibile razionamento dell'acqua nel novarese e nel Vco

"E' stato concordato con le Prefetture il testo di un'ordinanza tipo che i sindaci potranno assumere quando riterranno necessario il razionamento dell'acqua per usi non potabili, situazione che al momento potrebbe interessare 40 Comuni, soprattutto del Basso Novarese e del Vco". Lo ha detto l'assessore regionale Matteo Marnati, dopo la Giunta straordinaria dedicata alla siccità con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto. "La limitazione dell'acqua non riguarda l'uso nelle case, ma l'irrigazione dei giardini, le piscine o altri scopi non prioritari. Decideranno i sindaci in base alla disponibilità di acqua". Alcuni Comuni hanno già assunto l'ordinanza. La siccità ha già provocato, secondo le stime dei consorzi irrigui, danni in Piemonte per 60-80 milioni di euro. (ANSA).