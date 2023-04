Polizia Torino controlla due locali, sanzioni per 4.100 euro

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Due ristoranti controllati dalla polizia a Torino hanno ricevuto un totale di 4.100 euro di sanzioni. Gli agenti del commissariato San Secondo, con gli equipaggi del reparto prevenzione crimine Piemonte e con la polizia municipale hanno effettuato le verifiche in particolare in un ristorante cinese in corso Rosselli e in uno peruviano in via San Secondo, dando rispettivamente 2.100 e 2.000 euro di multa.

Nel ristorante cinese la cucina presentava pareti e soffitti anneriti da vapori e l'assenza della prevista lavastoviglie. Il locale adibito al deposito di alimenti era nel cortile e privo dei requisiti strutturali e igienici. I congelatori a pozzetto erano sporchi e gli alimenti, privi di etichetta sulla tracciabilità, erano in pessimo stato di conservazione. Anche il locale spogliatoio risultava sporco e impolverato. Ai pozzetti frigo sono stati apposti i sigilli con il divieto di manipolazione e lavorazione dei prodotti contenuti.

Nel ristorante peruviano il locale cucina era in condizioni di pulizia precaria, con sporcizia diffusa sul pavimento, cappa aspirante con colature di grasso e pareti annerite e sporche.

Nel corso dell'attività i poliziotti hanno identificato 69 persone e controllato 26 veicoli. Una persona è stata sanzionata amministrativamente per il possesso di sostanza stupefacente.

Un'automobilista invece è stato sanzionato per la mancata revisione del veicolo. (ANSA).