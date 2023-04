Gli studenti del Piemonte in visita al Parlamento europeo

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Gli studenti vincitori della 39/a edizione del concorso "Diventiamo cittadini europei" visiteranno le istituzioni europee a Bruxelles, con un viaggio premio da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile. Scopriranno il mondo del Parlamento europeo visitando l'Emiciclo e il Parlamentarium, il più grande centro visitatori parlamentare d'Europa. Una mappa interattiva sul pavimento del Parlamentarium permetterà ai ragazzi di compiere un viaggio virtuale in Europa, mostrando loro più di 100 storie sulla diversità del continente. Altra tappa sarà Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, dove sono ospitati gli uffici di tutti i membri della Commissione e i loro gabinetti, l'ufficio del presidente e la sala di rappresentanza della Commissione sono al tredicesimo piano.

Per il concorso, istituito dall'Assemblea legislativa piemontese attraverso la Consulta europea per gli allievi delle scuole superiori della regione, ai ragazzi era richiesto lo svolgimento in forma di elaborato scritto o multimediale di uno tra due temi. Il primo: "La siccità e l'aumento dei costi energetici mettono in evidenza l'urgenza di rimediare ai guasti arrecati al clima. Quale ruolo può svolgere l'Unione europea nel suo insieme e quale contributo può dare ogni singolo cittadino?". E una seconda traccia dal titolo "La politica Ue di tutela dei consumatori si è arricchita negli anni di un vasto patrimonio di regole protettive. Quali sono, a tuo avviso, gli impatti più significativi che i cittadini europei percepiscono di tale politica? Quali criticità necessitano ancora di attenzione e approfondimento?". (ANSA).