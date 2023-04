Dalla Val Borbera al Salone di Torino il 'Sarvego Festival'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 APR - Storie, libri e illustrazioni per piccoli e grandi in Val Borbera (Alessandria). E' 'Sarvego', festival promosso dalle biblioteche della zona con associazione Roba da Streije di Cabella Ligure, Proloco di Albera, Mongiardino, Roccaforte, 'Il Paese degli Spaventapasseri', Museo della Resistenza e Vita Sociale di Rocchetta. Partner scientifico Andersen, la rivista e il premio. La manifestazione culturale itinerante, dedicata al mondo della letteratura, editoria e illustrazione per infanzia e adolescenza, è arrivata alla terza edizione. Con la direzione artistica di Daniela Carucci (scrittrice, giornalista, teatrante), il 18 e 19 maggio parteciperà - come annunciato con entusiasmo dagli organizzatori - al 'Salone Internazionale del Libro' di Torino.

"Una grande e importante vetrina per farci conoscere ancora di più e meglio". Intanto, con l'istituto comprensivo Arquata Scrivia-Vignole Borbera, poi, creato il progetto 'Crescere con le Storie', coinvolgendo i piccoli abitanti dell'Appennino in un processo di consapevolezza e conoscenza del territorio attraverso l'arte e la letteratura. Porte, quindi, aperte in estate in valle ai migliori autori nazionali tra prati, boschi, aie, mulini. Sei gli incontri tra luglio e agosto, con tema comune l'acqua in ogni sua forma: "quella che c'e, quella che non c'e più, che scorre e ci rende vivi e insegna. Che disseta, con cui giocare, per renderci abitanti di questo mondo". (ANSA).