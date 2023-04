Covid: in Piemonte 3,4% posti letto occupati

(ANSA) - TORINO, 21 APR - In Piemonte l'occupazione dei posti letto ordinari per Covid si attesta al 3,4%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0,8%, mentre la positività dei tamponi è al 6,6%: dati nel complesso migliori di quelli nazionali.

Tra il 14 e il 20 aprile sono state vaccinate 2.382 persone: 41 hanno ricevuto la prima dose, 25 la seconda, 71 la terza, 1.282 la quarta, 963 la quinta.

Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.889.234 dosi, di cui 3.346.535 come seconde, 2.965.085 come terze, 812.791 come quarte, 157.692 come quinte.

In totale in Piemonte i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 1.882 (+136) con un'incidenza (ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) in debole rialzo (+7,8%).

Nella fascia di età 19-24 anni l'incidenza è 17.2 (+24,6%).

Nella fascia 25-44 anni è 36.9 (+12,8%). Tra i 45 ed i 59 anni 46.5 (+13,4%). Nella fascia 60-69 anni è 47.2 (-4,3%). Tra i 70-79 anni è 63.7 (+7,8%), tra gli over80 102 (+6,1%).

In calo l'incidenza in età scolastica in ogni fascia.

