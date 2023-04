Cirio, 'la situazione del Piemonte è grave per la siccità'

(ANSA) - TORINO, 21 APR - "Il Piemonte è la regione italiana con il maggior deficit di pioggia rispetto al passato. La poca pioggia di queste ore non ha consentito nessun recupero. La situazione è particolarmente grave". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha convocato una Giunta straordinaria sulla siccità, alla quale ha partecipato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto.

"Oggi il Sesia ha una portata ridotta dell'85%, il Tanaro del 73%, il Po del 62%, dati estremamente gravi, a cui si aggiunge che lo strato del manto nevoso è molto più sottile del passato" ha spiegato Cirio che ha ricordato che il Piemonte ha approvato un nuovo Piano di tutela delle acque che non veniva aggiornato da 14 anni ed è già operativo un piano di interventi che vale 500 milioni di euro. "Il governo è al fianco della Regione Piemonte. Questa situazione ci fa rendere conto della necessità di agire sulla programmazione della raccolta dell'acqua nel Paese. Il fatto che oggi in Italia si raccolga poco più del 10% dell'acqua piovana contro il 37% della Spagna, dimostra che possiamo fare ancora tanto. E' il momento di rimboccarsi le maniche e programmare una serie di opere che sono state trascurate o non sono state realizzate.", ha sottolineato il ministro. (ANSA).