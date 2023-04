Cesare Rossini confermato presidente logistica Nord Ovest

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 APR - Cesare Rossini è stato onfermato alla presidenza della Fondazione Slala (Sistema logistico del nord ovest d'Italia), con sede ad Alessandria, per il triennio 2023-2025. Il consiglio generale ha approvato all'unanimità la proposta formulata dall'assemblea delle Fondazioni bancarie. Rinnovato anche il cda. Tra gli ingressi pubblici più recenti la Provincia di Imperia, Mercitalia Logistics, Unioncamere Piemonte.

m Confindustria Piemonte è entrata a fare parte dell'assemblea delle associazioni di categoria; quella delle Fondazioni private si è arricchita con Aleramo, Mani Intelligenti, Quarto Piemonte, Consorzio Proplast. Si sta intanto lavorando - dopo la proposta di Serena Quattrocolo, direttore DiGspes - per istituire un Master di logistica all'interno del Dipartimento Upo. Dovrebbe svilupparsi sulle due sedi di Alessandria e Asti. In questa direzione si stanno stringendo i contatti per la futura adesione a Slala dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

"Alla luce delle iniziative già avviate e di quelle in corso di definizione, immaginiamo un percorso sempre più coinvolgente dei territori", sottolinea Rossini. (ANSA).