Unesco, per l'Earth Day l'oceano arriva a Torino

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Per la prima volta Torino entra nelle Celebrazioni ufficiali della Giornata Mondiale della Terra coordinate da Earth Day Italia con una grande festa - sabato 22 aprile - organizzata e curata da AWorld e Club Silencio con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. L'evento, a ingresso gratuito, sarà ospitato nella Cavallerizza Reale, parte del patrimonio Unesco, e nei Giardini Reali di Torino con un alternarsi di workshop e panel legati ai temi della Sostenibilità e dell'Agenda 2030 e con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni torinesi, a sottolineare l'impegno della Città, nominata fra le 100 città europee che si impegneranno a diminuire le emissioni entro il 2030.

Earth Day Torino culminerà nel grande Concerto per la Terra, con la partecipazione di numerosi artisti italiani.

Partner della manifestazione, interamente gratuita e carbon neutral, anche la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'Unesco, nell'ambito delle attività del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (2021 - 2030),.

L'appuntamento è per le ore 17 presso la Cavallerizza Reale con Francesca Santoro, senior Programme Officer per Ioc-Unesco e responsabile a livello mondiale dell'Ocean Literacy per il Decennio del Mare, e Valentina Lovat per un doppio Aperitivo Blu che intervisteranno le ricercatrici Alessia Dinoi e Veronica Santinelli. (ANSA).