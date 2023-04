Space Festival, Torino porta il pubblico in orbita

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Space Festival a Torino dal 4 al 7 maggio con una cinquantina di appuntamenti a carattere culturale e divulgativo. Obiettivo, raccontare il fascino delle stelle e i segreti dell'universo al grande pubblico e far conoscere il protagonismo delle imprese torinesi nel settore. Incontri, conferenze, proiezioni di film e presentazioni di libri, visite guidate in alcune aziende dell'aerospazio, esposizioni di prototipi e aeromodelli, mostre fotografiche, spettacoli dal vivo, esperienze di realtà virtuale con robot e droni: tutto sarà gratuito in questo "evento pop", come lo definiscono gli organizzatori, a cavallo fra fra scienza, fantascienza e gioco.

La manifestazione è stata presentata oggi dallo showman e autore televisivo Marco Berry, direttore artistico del Festival, con l'assessore all'Industria del Piemonte Andrea Tronzano, e l'assessore ai Grandi Eventi del Comune, Mimmo Carretta. Le location spazieranno tra il Politecnico, la Pista del Lingotto, la Cavallerizza, ma ci saranno anche sedi come il Planetario di Pino Torinese, l'Altec. Tra gli ospiti astronauti come Maurizio Cheli e Paolo Nespoli, astrofisici come Roberto Battiston, ma anche un gallerista appassionato di collezionismo spaziale, Luca Cableri, un critico cinematografico come Steve Della Casa, e poi youtuber, divulgatori scientifici, scrittori.

"Con questo Festival, che la Regione sostiene - ha detto Tronzano - puntiamo a far conoscere le eccellenze di Torino nel campo dell'aerospazio, componente rilevante nel sistema economico e industriale con oltre 300 aziende e poli di ricerca tra cui cinque tra i più importanti al mondo. Vogliamo avvicinare i giovani a questo settore, magari diventeranno studiosi di ingegneria aerospaziale e saranno utili per le nostre aziende, che cercano sempre più personale qualificato".

