Ruba l'acqua dal torrente in secca, multato nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 20 APR - I carabinieri forestali di Pray, nel Biellese, hanno multato un uomo di di 72 anni che sottraeva acqua da un torrente in secca. Nel territorio di Valdilana i militari hanno scoperto un tubo di gomma nero che arrivava fino al corso d'acqua denominato "Canalone Lora". La parte terminale con inserito un rubinetto, giungeva in un orto coltivato. La condotta rudimentale permetteva di fatto di irrigare in modo abusivo il terreno, il tutto senza autorizzazione da parte della Provincia di Biella e per di più in un periodo in cui il Biellese è alle prese con la mancanza di acqua. (ANSA).