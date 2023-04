Pnrr, intesa tra Provincia di Cuneo e Finanza

(ANSA) - CUNEO, 20 APR - Siglato nel pomeriggio a Cuneo, nella sede della Provincia, il protocollo d'intesa tra l'ente provinciale e la Guardia di Finanza per il monitoraggio e la trasparenza nell'esecuzione dei progetti Pnrr. "Il protocollo d'intesa prevede un periodico flusso informativo nei confronti del comando della Guardia di Finanza, con le informazioni attinenti a investimenti e interventi realizzati in provincia di Cuneo" ha spiegato il presidente della Provincia Luca Robaldo.

Al 9 dicembre erano già impegnate nella Granda risorse per 525 milioni di euro, oggi - afferma Robaldo - la cifra si aggira tra i 570 e 580 milioni.

"La prevenzione - ha aggiunto il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Mario Palumbo - sarà il nostro faro in questo ambito, intervenendo prima che le risorse siano indebitamente erogate: ricordiamoci che questi soldi devono essere spese e devono essere spese bene". (ANSA).