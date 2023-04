'Ndrangheta nel Torinese, nove arrestati dai carabinieri

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Nove arresti sono scattati stamani fra Piemonte e Calabria nel quadro di un'inchiesta sulla presenza della 'ndrangheta della zona di Ivrea (Torino). Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri. L'operazione è diretta contro un gruppo ritenuto una emanazione alla cosca Alvaro 'carni i cani' di Sinopoli (Reggio Calabria).

A eseguire gli arresti, questa mattina a Ivrea e Chivasso (nel Torinese) e a Vibo Valentia, sono stati i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Torino. I 9 indagati sono colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torino su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, in quanto ritenuti gravemente indiziati a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, nonché truffa aggravata, estorsione, ricettazione, usura, violenza privata e detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo mafioso. L'indagine, condotta a partire dal 2015 dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino sotto il coordinamento della Procura della Repubblica - Dda. del capoluogo piemontese, ha permesso di raccogliere "gravi indizi di colpevolezza in ordine all'operatività di una locale di appartenenti alla cosca degli Alvaro "carni i cani'. (ANSA).