In auto con mezzo chilo di cocaina, arrestate madre e figlia

(ANSA) - VERBANIA, 20 APR - Madre e figlia, rispettivamente di 40 e 19 anni, sono state arrestate dai carabinieri di Verbania per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le due donne, residenti in provincia di Bergamo, sono state fermate dai militari nella giornata di ieri per un controllo stradale: sotto alla cintura, la 40enne nascondeva un panetto da 525 grammi di cocaina.

Secondo i carabinieri, una volta tagliata e messa in commercio, la droga avrebbe fruttato tra gli 80 e i 100mila euro. Le donne sono state portate in carcere a Vercelli. Nelle successive perquisizioni nell'auto e nell'abitazione non è stata rinvenuta altra droga ma, a casa delle due, i carabinieri hanno trovato un marchingegno utile a individuare la presenza di eventuali microspie. (ANSA).