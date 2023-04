Game over Oltre le sbarre, Ferrante Aporti apre alle scuole

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Oltre 250 studenti e studentesse delle classi III, IV e V delle scuole secondarie di Torino, Caluso, Chieri, Ciriè, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Osasco, Pinerolo e Rivoli e un gruppo di ragazzi detenuti del Ferrante Aporti sono i protagonisti del teatro-conferenza del progetto "Game over Oltre le sbarre". Dieci gli appuntamenti proposti all'interno dell'Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti di Torino - i primi sei in programma da febbraio a giugno, gli altri in autunno con la ripresa delle scuole.

"Entrare in carcere e confrontarci con i ragazzi detenuti ci insegna l'importanza della testimonianza di riscatto e il valore e della riparazione intesa come dialogo, racconto, e confronto tra il soggetto che ha subito un danno e chi lo ha arrecato" spiega Angelica Musy che con Game over ha voluto portare nelle scuole una cultura positiva e fattiva sul tema del carcere e della riabilitazione della persona detenuta, anche ricordando l'impegno sociale e politico di Alberto Musy.

Il laboratorio annuale presso l'Istituto Ferrante-Aporti nasce infatti dall'impegno sociale del Fondo Alberto e Angelica Musy, grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e la collaborazione dell'Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti di Torino; è condotto da un team composto dalla compagnia Teatro e Società, dell'Associazione Sulleregole e del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino Clinica Legale Carcere e Diritti 1. Il laboratorio affronta i temi della giustizia, della pena e risocializzazione, del riparare. (ANSA).