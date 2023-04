Echos, il festival internazionale itinerante compie 25 anni

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 APR - 'Echos. I Luoghi e la Musica', festival internazionale itinerante che abbina la grande musica classica alle bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del Basso Piemonte, compie 25 anni. Organizzata da Ondasonora di Alessandria, l'edizione 2023 - presentata nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria - si annuncia particolarmente ricca di eventi, con artisti internazionali, giovani di grande talento e il consueto programma di aperture straordinarie e visite guidate. Direttore artistico Sergio Marchegiani. In calendario 20 concerti, con progetti speciali e ospiti come Alexander Lonquich - che riceverà il Premio Tasto d'Argento - lo Smetana Trio, Francesco Manara.

Si apre il 30 aprile con il Quartetto della Filarmonica Teatro Regio Torino (programma su Schubert e Borodin): esibizione nel Salone Vitoli del Museo Civico di Casale, nello stesso giorno e luogo dove nel 1999 si tenne il primo concerto della prima edizione di Echos. Gran finale il 29 giugno, sempre a Casale, nel cortile di Palazzo Langosco, con Michele Placido che porta in scena 'Il sosia. Vita pubblica e privata di Franz Schubert'. L'immagine di 'Echos 2023', realizzata dall'art designer Danilo Seregni, anche la copertina di un prezioso volume. (ANSA).