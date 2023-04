Diodato a Collisioni domenica 30 luglio

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Diodato, uno degli artisti più premiati della storia della musica italiana, dopo l'uscita in questi giorni del suo quarto album di inediti, Così Speciale, è pronto per il concerto a Collisioni per la sua unica data in Piemonte nella nuova arena del Parco Tanaro domenica 30 luglio alle 21. I biglietti per la data di Collisioni al prezzo popolare di 20 euro comprensivi dei diritti di prevendita sono in vendita da ora su Ticketone e sui circuiti abituali di prevendita e al seguente link https://bit.ly/3GYTLYO. (ANSA).